Condițiile impuse de Gică Hagi, dacă ar fi preluat naționala României: „Ăla afară, ăla afară!”

Potrivit declarațiilor făcute de Florin Prunea, fost portar al echipei naționale, Gică Hagi a fost foarte aproape anul trecut să preia banca tehnică a naționalei României, însă a pus o condiție clară pentru a accepta această provocare. „Regele” a cerut ca Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, să fie dat afară, el făcând parte din planurile lui Hagi pentru restructurarea echipei federative.

Prunea a dezvăluit că Hagi a fost tratat cu mare respect la Federație, fiind chiar preocupat inclusiv de detalii cum ar fi meniul pregătit pentru masa de prânz, însă a fost ferm cu poziția sa legată de Mihai Stoichiță.

„Data trecută de ce nu a venit? A mai primit o astfel de ofertă și nu a acceptat-o. A fost și la Federație, îi făcuseră și meniul, a fost întrebat și ce vrea să mănânce la prânz. A spus: ăla afară, ăla afară. Își făcuse echipa, iar Mihai Stoichiță era primul out”, a declarat Florin Prunea, conform iamsport.ro.

Numele lui Gică Hagi a revenit în discuții după remiza România – Cipru 2-2, când a fost luat în calcul să preia naționala în condițiile în care Mircea Lucescu ar fi plecat. „Il Luce” a ales însă să continue pe banca „tricolorilor” după o discuție cu președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Mihai Stoichiță, în vârstă de 71 de ani, ocupă funcția de director tehnic în cadrul FRF de la începutul anului 2017, iar înainte de a veni în Federație, a antrenat ultima oară echipa Petrolul, între octombrie 2015 și ianuarie 2016.