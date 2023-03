Conducerea Rapidului a vorbit despre transferuri: „Să spunem că pe un post mai avem nevoie!”

Victor Angelescu, acționar la Rapid, a vorbit despre transferurile la echipă. Oficialul giuleștenilor a discutat cu întregul staff și a ajuns la o concluzie.

Mai exact, acesta a declarat că Rapid are suficienți jucători, însă că ar mai fi totuși nevoie de un atacant. Iată ce a spus.

„Să spunem că pe un post mai avem nevoie!”

„Sunt convins că nu trebuia să facem mai multe transferuri, pentru că am discutat cu antrenorii, cu staff-ul și noi credem avem lot valoros și numeric destul de mare. Faptul că nu au dat unii randament, e altă discuție.

Valoric și ca număr, suntem acoperiți, dar să spunem că pe un post mai avem nevoie, cel de atacant. Am căutat și nu am găsit. Funsho e extremă. În afară de poziția asta, nu am mai avut nevoie. Ne trebuia un vârf, dar s-a închis perioada”, a spus Victor Angelescu, pentru cei de la digisport.ro.