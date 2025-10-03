Conference League: Înfrângeri pentru Edward Iordănescu şi Răzvan Marin / Rezultatele partidelor de joi

Formaţia Legia Varşovia, antrenată de Edward Iordănescu, a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de Samsunspor, în prima etapă a fazei principale a Conference League.

Tot joi, echipa lui Răzvan Marin, AEK Atena, a fost învinsă cu 3-1 de Celje.

Rezultate din Conference League:

Dinamo Kiev – Crystal Palace 0-2 (D. Munzo 31, Nketiah 58);

La Dinamo Kiev, Vladislav Blănuţă a intrat pe teren în minutul 81.

Lausanne Sport – Breidablik 3-0 (Lekoueiry 7, T. Bair 11, G. Diakite 33);

Noah – Rijeka 1-0 (Mulahusejnovic 6);

Zrinjski – Lincoln RI 5-0 (Bilbija 12, Dujmovic 22, Jakovljevic 40, Damaşcan 69, Mikic 85);

Jagiellonia Bialystok – Hamrun Spartans 1-0 (Jesus Imaz 57);

KuPS – Drita 1-1 (Parzyszek 74 / Dabiqaj 80);

Lech Poznan – Rapid Viena 4-1 (Luis Palma 13, Ishak 21, Ismaheel 45+2, Bengtsson 77 / Radulovic 64);

Omonia Nicosia – FSV Mainz 0-1 (Amiri 75 penalti);

Rayo Vallecano – Shkendija 2-0 (Unai Lopez 28; Fran Perez 31);

Sparta Praga – Shamrock Rovers 4-1 (Sadilek 33, Suchomel 44, Soensen 50, Haraslin 90+1 / Mândroiu 82);

AEK Larnaca – AZ 67 Alkmaar 4-0 (Waldo Rubio 25, Bajic 54, Ivanovic 73, Rohden 83);

Aberdeen – Şahtior Doneţk 2-3 (J. Karlsson 8 penalti, Devlin 69 / Nazaryna 38, Ferreira 54, Henrique 60);

AC Fiorentina – Sigma Olomouc 2-0 (Piccoli 27, Ndour 90+5);

Legia Varşovia – Samsunspor 0-1 (Musaba 10);

Celje – AEK Atena 3-1 (Kovacevic 34, 55, 81 / Kutesa 7);

La AEK Atena, Răzvan Marin a jucat până în minutul 57. Jucătorul român a primit cartonaş galben în minutul 53.

Rakow – Universitatea Craiova 2-0 (Pienko 47, Repka 80);

Shelbourne – Hacken 0-0;

Slovan Bratislava – Strasbourg 1-2 (Ibrahim 65 / Ouattara 41, Yirajang 26 autogol).