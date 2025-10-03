Conference League: Universitatea Craiova a fost învinsă de Rakow, scor 2-0

Echipa poloneză Rakow Czestochowa a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia Universitatea Craiova, în prima etapă a grupei Conference League. Oltenii au jucat în zece din minutul 53.

Prima repriză a meciului de la Sosnowiec a ost dominată de gazde, care au atacat poarta lui Isenko încă din start. Jonathan Brunes a cerut penalti în minutul 10, la intervenţia lui Screciu, dar arbitrul nu a acordat nimic, apoi acelaşi Brunes a şutat. Însă Adrian Rus a reuşit să respingă, în minutul 32. Românul de la Rakow, Racoviţan, a fost aproape de gol în minutul 33, în timp ce singura oportunitate pentru elevii lui Rădoi a apărut la şutul pe lângă poartă a lui Baiaram.

Imediat după pauză Pienko a deschis scorul printre picioarele lui Isenko, în minutul 47 pentru ca şase minute mai târziu Screciu să îl faulteze pe Brunes şi, după veificarea VAR, românul a primit cartonaş roşu, fiind eliminat. Isenko a respins şutul lui Ameyaw, în minutul 63, iar în minutul 80 Oskar Repka a majorat avantajul polonezilor. Acesta a fost şi scorul final, Rakow – Universitatea Craiova 2-0 şi oltenii debutează cu înfrângere în Conference League.

RAKOV: Trelowski – F. Tudor, Racoviţan, Svarnas – Ameyaw, Struski (P. Barath 75), Repka (Mircetic 86), Adriano Amorim – Pienko (Bulat 75), Brunes (Makuch 86), Ivan Lopez (Diaby-Fadiga 22). ANTRENOR: Marek Papszun

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Ad. Rus, Screciu, Badelj – Carlos Mora, Al. Creţu (Romanchuk 59), T. Băluţă (L. Houri 76), Cicâldău (Mekvabishvili 59), Bancu – Al Hamlawi (Nsimba 76), Baiaram (Samuel Teles 59). ANTRENOR: Mirel Rădoi

Cartonaşe galbene: Ameyaw 55 / Carlos Mora 26, Bancu 66

Cartonaş roşu: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) min. 53

Arbitri: Ishmael Barbara – Luke Portelli, James Muscat

Arbitri VAR: Michael Fabbri – Rosario Abisso (toţi din Malta)