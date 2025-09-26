Conferința de presă a lui Cristi Chivu, anulată dintr-un motiv incredibil! Șeful lui Inter, anunț important despre viitorul românului

Inter s-a impus cu 2-1 pe teren propriu contra lui Sassuolo în etapa a 4-a din Serie A, iar formația antrenată de Cristi Chivu va căuta un nou succes pe terenul lui Cagliari.

Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45, însă conferința de presă a antrenorului român, programată inițial pentru ziua de vineri, a fost anulată.

Conferința de presă a lui Cristi Chivu, anulată! Ce s-a întâmplat

Conducerea lui Inter a decis să anuleze conferința de presă la care Cristi Chivu trebuia să participe înainte de meciul pe care „nerazzurrii” îl vor disputa pe terenul lui Cagliari.

Conform , clubul a luat această decizie deoarece președintele Giuseppe Marotta a fost prezent la un eveniment important.

Oficialul Interului a primit o diplomă onorifică de master în Marketing și Piețe Globale din partea Universității Milano-Bicocca, iar clubul a prioritizat acest eveniment.

Marotta a ținut un discurs la Universitate, în cadrul căruia a vorbit despre viața și cariera sa, iar la final a discutat cu jurnaliștii prezenți despre mai multe subiecte, printre care și viitorul lui Cristian Chivu la echipă.

Șeful lui Inter, anunț important despre viitorul lui Cristi Chivu

Giuseppe Marotta a afirmat că oficialii lui Inter nu iau în considerare o modificare pe banca tehnică, postul lui Cristi Chivu nefiind în pericol în acest moment. „Avem un antrenor foarte bun și îl ținem foarte strâns.

Nu e un copil, are 44 de ani și întruchipează sentimentul ‘Interista’. A petrecut șase ani în academia clubului și e foarte bine pregătit din punct de vedere profesional.

Comentariile negative pe care le-am auzit din partea celor care nu îl cunosc sunt superficiale și neadevărate. Nu există nici cel mai mic motiv pentru a schimba antrenorul pe parcursul sezonului.

Suntem foarte mulțumiți cu el. Nici măcar nu se poate vorbi despre răbdare, pentru că nu poți evalua un antrenor după o lună și jumătate, dar vedem cum lucrează zi de zi.

Are un stil modern, calități importante, apreciază toți jucătorii, are o etică a muncii foarte bună și devine mai bun zi de zi.

Sunt foarte optimist, pentru că inteligența este principala sa caracteristică, iar asta duce întotdeauna la excelență”, a declarat „Beppe” Marotta, conform . Înainte de meciul cu Cagliari.