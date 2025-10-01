Confesiunea dureroasă a lui Erling Haaland! De ce se teme norvegianul cel mai mult

Cel mai bun atacant al echipei engleze de fotbal Manchester City și al naționalei Norvegiei, Erling Haaland, a vorbit deschis despre cele mai mari temeri ale sale și a recunoscut că cel mai mult se teme de moarte.

‘De fapt, mi-e puțin frică de moarte pentru că nu știu ce se întâmplă’, a declarat el pentru postul de televiziune norvegian NRK într-un interviu publicat miercuri.

‘Aceste gânduri despre moarte apar frecvent și intens chiar înainte de a adormi. Este puțin înfricoșător când stai singur în pat înainte de a adormi și te gândești: Ce se va întâmpla în ziua în care voi muri? Vei merge în rai? Vei merge în iad? Unde vei merge?’, a spus el.

Haaland a vorbit și despre cum a gestionat moartea lui Ivar Eggja, care era un prieten apropiat de familie, cel mai bun prieten al tatălui său, și un sprijin pentru Erling de-a lungul carierei, care a decedat anul trecut, la 59 de ani.

‘Cum fac față acestei situații? Este dificil. Este trist să nu-l mai am aici. Îmi va fi dor de el tot restul vieții’, a spus el.

Eggja i-a dat câteva sfaturi importante pe patul de moarte, spunându-i să se bucure de viață.

‘Mi-a spus ‘să ieși pe teren și să-i învingi pe toți, să te distrezi’, a spus Haaland. ‘A vrut să profit la maximum de viață, chiar și fără el. Și este important să ne amintim asta’, a adăugat atacantul norvegian.