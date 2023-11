Confesiunile lui Wayne Rooney despre perioada de la Manchester United: „Am băut aproape până am leșinat”

Wayne Rooney este considerat unul dintre cei mai valoroși atacanți din istoria campionatului și al naționalei Angliei.

„Când aveam 20 de ani, am băut aproape până am leșinat”, a recunoscut Wayne Rooney

A ajuns la Manchester United în 2004, 19 ani, după două sezoane la Everton, și a câștigat 16 trofee. Este singurul englez, alături de Michael Carrick, care a câștigat campionatul, Cupa și Cupa Ligii Angliei, plus Liga Campionilor, Europa League și CM al cluburilor.

Însă recunoaște că nu toate lucrurile au fost frumoase în perioada în care a jucat la Manchester United. „Am avut multe provocări diferite, atât pe teren, cât și în afara ei, iar eliberarea mea a fost alcoolul.

Când aveam 20 de ani, am stat câteva zile acasă și nu am ieșit din casă. Am băut aproape până am leșinat. Nu am vrut să fiu în preajma oamenilor pentru că uneori te simți jenat, iar alteori simți că i-ai dezamăgit.

Până la urmă, nu știam cum să mai fac față, așa că am ales alcoolul pentru a încerca să mă ajute să trec peste. Erau oameni cu care puteam vorbi, dar am decis să nu o fac și am încercat să-mi dau seama.

Când bei alcool și nu iei ajutor și îndrumări de la ceilalți, chiar poți ajunge într-un loc jos și eu am fost așa câțiva ani. Din fericire, acum nu mi-e frică să merg să vorbesc cu oamenii despre unele probleme pe care le pot avea”, a dezvăluit el.

„Dacă aveam două zile libere, beam literalmente două zile”, a dezvăluit fostul atacant

Rooney a marcat 253 de goluri pentru „diavoli” în toate competițiile, fiind cel mai prolific jucător din istoria clubului.

În Premier League a înscris de 183 de ori, fiind pe locul 3 în clasamentul golgeterilor din toate timpurile care au marcat pentru o singură echipă, după Harry Kane (213 de goluri pentru Tottenham) și Sergio Agüero (184 pentru Manchester City ).

De asemenea, cu 208 goluri în campionat este tot pe locul 3 în clasamentul all time, în urma lui Alan Shearer (260 de reușite, pentru Blackburn Rovers și Newcastle United) și Keane.

Rooney spune că acum nu mai are probleme. „Este în regulă, chiar deţin controlul. Era cazul. Aşa cum am spus, nu am fost niciodată alcoolic, am fost mai degrabă un consumator în exces, care, dacă aveam două zile libere, beam literalmente două zile şi apoi puneam picături pentru ochi, foloseam gumă de mestecat, apă de gură.

Și mergeam la antrenament. Uneori, nu am fost cea mai bună versiune a mea pentru clubul meu. Am vorbit cu oameni. A ajutat. Mi-am eliberat sentimentele.

Nu am făcut asta mai demult, le-am ţinut în mine şi apoi se acumulează”, a mai spus el, la podcastul găzduit de fostul jucător de rugby, Rob Barrow, preluat de Sky Sports.

Fostul atacant are 53 de goluri în 120 de meciuri pentru naționala Angliei, fiind depășit doar de același Kane (61 de goluri) și fostul portar Peter Shilton (125). Povestea lui Rooney va putea fi urmărită într-un documentar.