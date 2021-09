Conflictul dintre Manea și Bratu a depășit granițele! Ce scrie presa din străinătate

Agentul lui Radu Drăgușin l-a criticat pe actualul selecționer al naționalei României U21 din cauza faptului că fundașul în vârstă de 19 ani a fost doar rezervă în amicalul cu Georgia!

Fotbalul românesc este din nou martorul unui scandal de proporții între Florin Manea și Florin Bratu. Totul a început după ce impresarul l-a acuzat pe selecționer că își bate joc de fostul jucător al celor de la Juventus Torino, lăsându-l pe banca de rezerve. Replica tehnicianului în vârstă de 42 de ani nu a întârziat să apară, declarând că este decizia sa pe cine folosește și pe cine nu.

La scurt timp după acest schimb de replici de la distanță, presa din Italia a prezentat pe scurt cele întâmplate. Jurnaliștii din peninsulă au mărturisit faptul că Radu Drăgușin a fost cel care a aplanat conflictul dintre impresar și selecționer.

„Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin, l-a criticat public pe antrenorul Bratu pentru că l-a exclus pe jucătorul său din echipa de start”, a scris sampnews24.com.

„Radu Drăgușin a calmat spiritele, după schimbul de replici de la distanță dintre agentul său și selecționerul României U21. El a încercat să calmeze lucrurile după meci”, a scris și calcionews24.com.

Florin Manea, despre Florin Bratu: „Este o rușine ce face!”

„Am avut o discuție cu Florin Bratu înainte de această convocare, iar acum am înțeles-o. Eu am crezut că glumește, spunea că jucătorii trebuie să joace la echipele lor. Este o rușine ce face Florin Bratu! Îmi pare rău, pentru că este finul meu. Aduce o mentalitate veche, împinge la mediocritate, judecă un copil care se bate cu Bonucci și Chiellini și are 3 milioane valoare pe Transfermarkt. Fără să jignesc pe ceilalți colegi. Racovițan e un copil care îmi place, dar 25.000 de euro valoarea pe Transfermarkt, iar în doi ani de zile a jucat doar 9 meciuri.

Este o rușine. Atunci ar trebui să-l aduc să joace la Clinceni, Chindia, Bacău sau pe unde a antrenat el. El ar trebui să se suspende primul, pentru că nu are destule în spate ca să fie la echipa națională. Sarabia joacă la naționala Spaniei. Cât joacă la PSG? Cine a venit cu ideea asta să ai meciuri? Bun, poate vorbim de naționala mare, dar la U21, un copil care se bate cu cei mai mari fundași din lume să-l pedepsești că nu joacă?

Nu poți să-l aduci pe un copil, să vină de la nivelul ăla și să-ți bați joc de el în halul ăsta. Plângea când a auzit că nu joacă. Era nervos, nu că plângea, îi venea să plângă. Pentru el, echipa națională este tot.

Un copil care joacă la nivelul ăsta, pe care Pirlo riscă să-l bage în teren, Sampdoria îl ia un an împrumut, fără opțiune de cumpărare, toți cred în el, dar noi știm mai bine. Românii știu extraordinar de bine. Ne batem joc de o valoare, ne batem joc de el, nu știm să-l creștem. Eu, dacă aș fi în locul lui, aș depune să-mi iau cetățenia italiană, să joc măcar la o echipă care mă respectă. Jur, sunt revoltat. N-am comentat niciodată, dar deja este bătaie de joc”, a declarat Florin Manea, pentru ProSport.