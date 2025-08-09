Conflictul dintre Marc-Andre ter Stegen și FC Barcelona la final. Portarul german și-a recuperat banderola de căpitan

O banderolă pe care o pierduse… cu o zi înainte. FC Barcelona a publicat joi un alt comunicat prin care îi retrăgea „temporar” banderola de căpitan lui Ter Stegen. O modalitate de a pune presiune pe jucător, care a fost recent operat la spate şi va lipsi câteva luni din competiţie.

Până atunci, el refuzase transferul dosarului său medical către Liga spaniolă. Însă, în funcţie de durata indisponibilităţii sale, Liga poate decide să autorizeze clubul să înscrie jucători suplimentari, drept compensare. Acest lucru este esenţial pentru Barça, care se află în continuare în situaţie delicată în ceea ce priveşte limitările salariale impuse cluburilor profesionale din Spania.

Dar vineri, Marc-André ter Stegen a făcut un pas în direcţia conducerii sale, publicând un comunicat lung în care şi-a declarat buna-credinţă, dragostea pentru Barça şi bunăvoinţa, spunând că este „convins că, prin dialog şi responsabilitate, vom putea rezolva această situaţie în mod constructiv”.