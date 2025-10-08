Conor McGregor, suspendat 18 luni pentru că a ratat trei teste antidoping
Conor McGregor, unul dintre cei mai mari staruri ai Ultimate Fighting Championship (UFC), cea mai faimoasă ligă din MMA, a acceptat marţi o suspendare de 18 luni după ce a ratat trei controale antidoping în 2024, potrivit unui comunicat al agenţiei antidoping pentru sporturile de luptă (CSAD). Sancţiunea, retroactivă începând cu 20 septembrie 2024, este valabilă până la 20 martie 2026, relatează Le Figaro.
Faptele datează din 13 iunie, 19 septembrie şi 20 septembrie. De trei ori, irlandezul în vârstă de 37 de ani nu a fost disponibil pentru prelevarea de probe biologice. Cele trei abateri constituie o încălcare a programului antidoping al UFC. „Sportivii UFC sunt obligaţi să furnizeze în permanenţă informaţii exacte despre locaţia lor, pentru a putea fi contactaţi şi pentru a se supune prelevării de probe biologice fără preaviz”, potrivit CSAD.
Starul MMA ar fi putut primi o suspendare de 24 de luni, sancţiunea standard pentru trei abateri. Dar CSAD a ţinut cont de circumstanţele atenuante. McGregor se recupera după o accidentare şi nu se pregătea pentru niciun meci. „McGregor a cooperat pe deplin la ancheta CSAD, şi-a recunoscut responsabilitatea şi a furnizat informaţii detaliate care, potrivit CSAD, au contribuit la controalele ratate”, a declarat UFC într-un comunicat publicat pe site-ul său web. Rezultatul: şase luni de reducere a pedepsei. „Perioada sa de ineligibilitate a început la 20 septembrie 2024 (data celei de-a treia încălcări a controalelor de localizare) şi se va încheia la 20 martie 2026.”
„În ciuda acestor circumstanţe atenuante, CSAD subliniază că furnizarea de informaţii exacte privind localizarea şi posibilitatea de a efectua teste neanunţate sunt esenţiale pentru succesul programului antidoping al UFC”, precizează însă organizaţia care gestionează programul antidoping al puternicei ligi UFC conduse de Dana White.