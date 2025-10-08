Conor McGregor, suspendat 18 luni pentru că a ratat trei teste antidoping

Starul MMA ar fi putut primi o suspendare de 24 de luni, sancţiunea standard pentru trei abateri. Dar CSAD a ţinut cont de circumstanţele atenuante. McGregor se recupera după o accidentare şi nu se pregătea pentru niciun meci. „McGregor a cooperat pe deplin la ancheta CSAD, şi-a recunoscut responsabilitatea şi a furnizat informaţii detaliate care, potrivit CSAD, au contribuit la controalele ratate”, a declarat UFC într-un comunicat publicat pe site-ul său web. Rezultatul: şase luni de reducere a pedepsei. „Perioada sa de ineligibilitate a început la 20 septembrie 2024 (data celei de-a treia încălcări a controalelor de localizare) şi se va încheia la 20 martie 2026.”

„În ciuda acestor circumstanţe atenuante, CSAD subliniază că furnizarea de informaţii exacte privind localizarea şi posibilitatea de a efectua teste neanunţate sunt esenţiale pentru succesul programului antidoping al UFC”, precizează însă organizaţia care gestionează programul antidoping al puternicei ligi UFC conduse de Dana White.