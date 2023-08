Constantin Budescu a „renăscut” la Farul! Ce a spus după ce a oferit un assist contra HJK Helsinki: „Îmi place să joc pentru suporteri!”

Farul Constanța se află la doar 90 de minute de grupele Conference League. Campioana României a învins-o acasă pe HJK Helsinki cu 2-1.

Constantin Budescu, cel care a contribuit în acest meci cu un assist la golul lui Rivaldinho (1-1), a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus „Magicianul”.

„Îmi place să joc pentru suporteri!”

„Un meci frumos, ne bucurăm că am câștigat. Era mai bine dacă nu primeam acest gol, dar poate că ne-a trezit. Am mai avut ocazii să marcăm, din păcate n-am reușit. Este bine că am câștigat. Ce mănânc? Ce mâncăm cu toții pe aici, nu am un meniu special sau diferit. Am zis tot timpul că-mi place să joc pentru suporteri, de plăcere. Aici asta facem, încercăm să facem în fiecare zi la antrenament.

Mai avem un meci, n-am câștigat nimic. Trebuie să luptăm în continuare și să jucăm la victorie în meciul de la ei. Cu siguranță am intra în istorie, ca să zic așa. Asta vrem să facem, să ne calificăm în grupe. Am avut meciuri destul de dificile, dar o calificare ar fi egală cu un campionat. Trebuie să adunăm puncte și în campionat pentru că avem destule înfrângeri”, a spus Constantin Budescu, conform PRO TV.