Constantin Budescu, făcut praf după ce a amenințat că pleacă de la Petrolul: „Are kilograme în plus, despre asta nu poate să zică nimic!”

Petrolul Ploiești a cedat acasă în fața celor de la FC Voluntari (0-2), iar spiritele s-au aprins în tabăra prahovenilor.

După meci, Constantin Budescu, experimentatul mijlocaș al „Lupilor Galbeni”, a amenințat că va pleca. Se pare că reacția sa a fost imediat taxată de Bogdan Cosmescu, comentatorul sportiv.

„Are kilograme în plus, despre asta nu poate să zică nimic!”

„Numai în fotbalul românesc ar putea continua acest fotbalist la club. Sunt două variante. Ori știe că va urma schimbare de antrenor, ori… El e excepțional de bine pregătit, a bătut foarte bine o lovitură liberă. Era gol, dar l-au anulat ăștia. Hai, mă… cred că Budescu are o permisiune de sus, de undeva.

El are kilograme în plus, despre asta nu poate să zică nimic! Dacă joacă așa bine cu ele în plus, înseamnă că altfel ar fi fost Sterling. Fiecare are viața lui, nu îi reproșez eu. Dar una e să fii nemulțumit și alta e să spui pe post chestia asta. Una e să merg în vestiar și să mă cert, ca între bărbați. Cum mai retragi vorbele astea?”, a spus Bogdan Cosmenescu, pentru Orange Sport.