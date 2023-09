Constantin Budescu recunoaște că Farul joacă sub presiune: „Trebuie să trecem peste. Primul pas l-am făcut”

Echipa Farul Constanţa a învins Dinamo cu 2-0 (1-0), pe Stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală, în etapa a 10-a a Superligii.

„Este o oarecare presiune. Trebuie să trecem peste”, a recunoscut Constantin Budescu după Dinamo – Farul 0-2

Campioana a deschis scorul prin Constantin Budescu (33), cu un şut din careu și a stabilit scorul final în uyltimele secunde, prin Ionuț Vînă, deși rămăsese în inferioritate în minutul 63, când David Kiki a primit al doilea cartonaş galben.

Budescu a recunoscut că această victorie a mai detensionat puțin lucrurile la echipă. „Este o victorie importantă, după o perioadă destul de lungă. După ce am luat roşu, nu am mai avut ocazii.

E o victorie meritată în această seară. Pe mine mă încurcă, acesta e gazonul. Sper să se rezolve, măcar pentru Dinamo.

Este foarte important golul meu. Şi etapa trecută am avut ocazii, dar nu am marcat. Am pierdut multe meciuri şi nu este bine pentru noi. Este o oarecare presiune. Trebuie să trecem peste. Primul pas l-am făcut. O să avem meciuri grele”, a spus el.

Internaționalul român s-a mreferit și la cei care îi critică evoluțiile. „Nu am ce să vorbesc cu ei. Nu mă interesează. Eu vorbesc doar cu cei de la club. Obişnuinţa e când bagi în seamă criticile, eu nu le bag!”, a spus el după meci.