Constantin Budescu și-a găsit echipa, a semnat și revine pe teren

Constantin Budescu a semnat cu noua echipă CS Tunari, formație nou-promovată în Liga 2. Fotbalistul de 36 de ani și-a ales numărul 50 la clubul ilfovean și a făcut anunțul oficial după o perioadă în care a fost liber de contract, după despărțirea de Gloria Buzău.

„Magician la Arsenal! Budescu a semnat cu Tunari! Zi importanta pentru fotbalul din Tunari! Constantin Budescu este noul nostru fotbalist. “Budi” a semnat cu Arsenal si devine cel mai titrat jucator din istoria clubului.

Budescu are 300 de jocuri în Liga 1 și 100 de goluri, iar pentru echipa națională a jucat de 15 ori si a înscris 5 goluri. În fotbalul românesc, Budi a câștigat titlul de campion, Cupa României si Supercupa, toate cu Astra Giurgiu.

Budescu mai are și 21 de jocuri în Europa League si 5 goluri marcate. Noul nostru jucător va evolua cu numărul 50 pe spate

Bun venit în familia noastră!”, au scris pe Facebook cei de la Arsenal Tunari.

Budescu nu a mai jucat un meci oficial din februarie, când Ilie Stan, antrenorul Gloriei Buzău, l-a scos din planurile echipei. Deși a ezitat să semneze până în ultimul moment, jucătorul le-a promis celor de la Tunari că va veni și va face o pregătire înainte de semnare. Oficialii clubului au precizat că Budescu face recuperare și va semna după ce va fi apt din punct de vedere fizic, fiind aproape de casă și având condiții bune la antrenamente.

Pe parcursul carierei, Budescu a evoluat în Liga 1 pentru echipe precum Astra Giurgiu, FCSB, Petrolul Ploiești, FC Voluntari și Farul Constanța, acumulând 90 de goluri și 90 de pase decisive.