Constantin Popovici a câștigat concursul de la Mostar din Seria Mondială Cliff Diving

Sportivul român Constantin Popovici a câștigat concursul de la Mostar (Bosnia-Herțegovina), din etapa a treia a Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving, desfășurat sâmbătă.

Ultima etapă din acest sezon are loc pe 19 și 20 septembrie la Boston

Cei mai buni 24 săritori de la mare înălțime din lume, la masculin și feminin, au sărit în acest weekend de pe podul Stari Most, în apele repezi ale râului Neretva, în acest sezon cu doar patru etape.

Constantin Popovici, câștigător în Bosnia și 2019 și 2023, s-a impus acum cu 459 de puncte și rămâne în lupta pentru Trofeul King Kahekili, înaintea ultimei etape de la Boston, în Statele Unite. Pe locul secund s-a clasat americanul James Lichtenstein, cu 420,30 puncte, podiumul fiind completat de francezul Gary Hunt, cu 412,10 puncte. Cătălin Preda a ocupat locul al optulea, cu 370,35 puncte.

La general, Gary Hunt este lider, cu 49 de puncte, urmat de Constantin Popovici, 42 puncte, și de mexicanul Jonathan Paredes, 37 puncte, etc. Preda ocupă locul al nouălea, cu 13 puncte.

‘Pentru mine etapa de la Mostar este ceva special. Aici am concurat pentru prima oară în 2018, aici am luat 10 pe linie cu o săritură în 2019 și acum a treia victorie, după cele din 2019 și 2023.

Nu știam la ce să mă aștept, din cauza accidentării, dar am avut o evoluție foarte bună. Este prima din acest sezon și mă bucur că a venit ceva mai târziu decât niciodată.

Este și a 10-a mea victorie în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving și sunt bucuros că am ajuns în acest punct. Am urcat acum pe locul doi în clasamentul general, iar lupta se va da până la ultima săritură a sezonului.

Se poate întâmpla orice, așa că sunt pregătit să dau tot ce am mai bun până la final’, a spus Constantin Popovici.

La rândul său, Cătălin Preda al cărui sezon a fost afectat de accidentarea de anul trecut, a declarat: ‘Încerc să mă concentrez pe aspectele pozitive după această etapă și mă bucur foarte mult că am putut concura aici. Sunt puțin dezamăgit însă că nu am reușit să evoluez la adevăratul meu potențial. Un loc 8 cu sărituri bune, dar în condițiile în care ceilalți concurenți au avut sărituri foarte bune, nu am putut obține mai mult de atât. Nivelul este foarte sus și să ai doar sărituri bune nu mai este suficient. Știu ce am de făcut pentru următoarele etape și încerc să mă bucur de lucrurile pozitive, așa cum spuneam’.

Ultima etapă din acest sezon se va desfășura pe 19-20 septembrie la Boston, în Statele Unite ale Americii.