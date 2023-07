Constantin Popovici, proaspăt campion mondial, dă de pământ cu sistemul din România: „Am investit banii mei, pe care i-am câştigat cu oase rupte”

„În România e puţin interes, ar trebui mai mult, pentru că avem cei mai buni săritori din lume. E puţin trist că eşti singur. Eu m-am antrenat de multe ori singur, pe cheltuiala mea. Ei vor să ieşi campion mondial, dar nu prea se dau bani. Mai sunt alte sporturi, precum săriturile în apă”, a explicat Constantin Popovici, la scurt timp după ce la Fukuoka a răsunat pentru prima data imnul României.

„Dacă s-ar investi mai mult, poate am ajunge unde am fost odată. Eu am fost pe locul 8 în lume în 2008. M-am lăsat în 2011 din cauza asta, apoi am revenit în 2018. Am revenit de plăcere. Eu fac asta pentru mine. De asta am investit banii mei, pe care i-am câştigat cu oase rupte. Nu aştept de la nimeni să facă ceva pentru mine, că s-ar putea să aştept mult şi bine”, a sunat concluzia tristă a lui Popovici.