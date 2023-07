Constantin Popovici, reacție dură după aurul de la Fukuoka: „Nu e nicio minciună, nu ştiu de unde atâta răutate”

Medaliat cu aur la CM de la Fukuoka, săritorul în apă de la mare înălțime Constantin Popovici este deranjat de unele critici.

„Au fost reacţii negative referitoare la ce am declarat”, este dezamăgit Constantin Popovici

Constantin Popovici şi Cătălin Petru Preda s-au clasat pe primele două locuri în concursul de sărituri în apă de la mare înălţime (27 m), din cadrul CM de la Fukuoka. Primul a totalizat 472,80 p, al doilea a avut 438,45 p, iar poidiumul a fost completat de francezul Gary Hunt (426,30 p).

Popovici a fost criticat că nu a precizat, după câștigarea titlului mondial, meritele avute de clubul la care activează, CSM Bacău. Medaliatul cu aur a ținut să clarifice lucrurile.

„Au fost mesaje bune, dar şi mai puţin bune. Au fost reacţii negative referitoare la ce am declarat, cum că nu am lăudat suportul primit din partea clubului CSM Bacău.

Vreau să spun că de fiecare dată când am avut ocazia am vorbit foarte frumos și am ridicat la loc de cinste clubul CSM Bacău, pentru că m-a ajutat cel mai mult în viaţa mea de sportiv.

Cu absolut orice am avut nevoie: cu recuperare, și am avut nevoie în ultimul an, cu cantonamente, cu antrenori, cu absolut orice. Deci, doar cuvinte de laudă în legătură cu acest club.

Acest club m-a ajutat enorm cu absolut orice. După câştigarea acestei medalii, am fost întrebat cum ajuns aici, cum am pornit pe acest drum”, a transmis el într-un mesaj video publicat pe pagina de facebook de sportiv.

„Nu e nicio minciună, nu ştiu de unde atâta răutate”, se revoltă Constantin Popovici

Constantin Popovici atrage atenția că țări precum Canada, Statele Unite și Italia investesc foarte mulți bani în săriturile în apă la mare înălțime, dar deocamdată România e cea mai puternică ţară în acest sport.

„În 2017 am văzut Campionatul Mondial din tribună, eram în cârje, cu piciorul rupt. Atunci m-am decis să merg spre acest sport. În 2019 nu am reușit să particip la Campionatul Mondial, pentru că am avut celălalt picior rupt.

Am povestit despre accidentări şi despre cum am fost pe drum singur în high diving. La sărituri în apă a fost susţinere din partea Federaţiei, pentru că acesta era sport olimpic.

Dar întrebările au fost special pentru high diving. Şi, da, am investit ani de zile din banii câștigați de mine.

Și acesta este un adevăr, pentru că am fost în Austria, în Canada, în Anglia pe banii mei personali, pe care i-am câștigat ani de zile.

Deci nu e nicio minciună, nu ştiu de ce atâta răutate. Acesta este adevărul. Am fost întrebată dacă după aceste titluri, european și mondial, ca autoritățile să investească mai mul și am răîspuns da.

Țări precum Canada, Statele Unite, Italia investesc foarte mulți bani în acest sport, pentru că va ajunge sport olimpic. Aceste țări vor avea loturi foarte puternmice.

Deocamdată România e cea mai puternică ţară în acest sport, dar nu se investeşte pe măsură”, a mai spus el.