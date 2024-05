Constantin Schumacher: Jucătorii mei sunt eroi! Sunt încrezător în continuare

Constantin Schumacher, antrenorul echipei CS Mioveni, crede că formaţia sa poate recupera pe teren propriu şi are şanse să promoveze în Superligă.

„Ritmul de Liga 1 s-a văzut. Jucătorii mei sunt eroi. Am încredere în toată lumea de la echipă, în jucători. Sunt fericit unde am ajuns şi sper că la retur o să vină toată lumea să ne susţină. Am avut şi noi şansele noastre şi poate dacă mingea intra în poartă, altele erau şansele noastre în acest meci, dacă am fi condus.

Sunt încrezător în continuare, este doar 1-0, cu o echipă bună şi am jucat de la egal la egal, dar vine meciul retur şi sper că ştim ce avem de făcut”, a declarat Constantin Schumacher după înfrângerea suferită în prima manşă a barajului de promovare/menţinere în Superligă, 0-1 cu FC Botoşani.

Returul de la Mioveni se dispută vineri, 24 mai.