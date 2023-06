Continuă Alibec la Farul? Tibi Curt, vicepreședintele echipei: „Vom vedea ce se va mai întâmpla!”

Denis Alibec a făcut un sezon foarte bun la Farul Constanța, echipă cu care a câștigat Liga 1 și cu care se pregătește acum pentru grupele Champions League.

Tibi Curt, vicepreședintele echipei dobrogene, a vorbit despre viitorul atacantului la club. Iată ce a spus.

„Vom vedea ce se va mai întâmpla!”

„Alibec rămâne la Farul și vom vedea ce se va mai întâmpla. Pe 10 va începe demolarea stadionului și sperăm ca din toamnă să înceapă construcția la cel nou, iar noi sperăm ca din 2025, în vară, să începem campionatul pe un nou stadion. Vrem să avem o capacitate mai mare, să vină mai multă lume să ne vadă. Noi vrem să ne batem la campionat și la cupele europene an de an. Anul acesta am fost cea mai tânără campioană din Europa, ăsta este ADN-ul nostru, și vom continua astfel și pe mai departe”, a spus Tibi Curt, citat de Replica Online.