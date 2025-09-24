Continuă controversele de la Balonul de Aur: ”Pedri joacă precum un înger, Yamal e mai spectaculos, iar Mbappe e mai bun!”

Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025.

Alvaro Benito, comentator și fost jucător la Real Madrid, a comentat deznodământul din acest an al Balonului de Aur.

”Pentru acest premiu contează trofeele colective, dar fiind o evaluare pur subiectivă făcută de oameni care votează, când vezi cum se desfășoară voturile din fiecare țară, îți dai seama că fiecare trage pentru țara lui sau pentru a vecinilor. De aceea nu pot să cred pe deplin în acest premiu. Nici nu pot exista niște criterii foarte obiective.

Desigur că Dembele merită. A făcut cel mai bun sezon al carierei sale, la o echipă care a fost cea mai bună din Europa din ianuarie până la finalul sezonului, practicând un fotbal extraordinar și având cifre foarte bune.

Desigur că Pedri joacă fotbal ca un înger, nu există nicio îndoială. Că Lamine Yamal este un jucător mai spectaculos? Cel mai probabil, da. Că Mbappe mi se pare un jucător mai bun decât Dembele? Așa este! Ca potențial, cei mai buni doi atacanți din lume sunt Mbappe și Lamine Yamal”, a spus Alvaro Benito.