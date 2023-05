Continuă Dan Petrescu la CFR Cluj? Patronul Neluțu Varga s-a decis: „I-a propus prelungirea contractului!”

CFR Cluj pare aproape de a rata titlul în acest sezon, pentru prima dată în ultimii 6 ani. Se pare că Neluțu Varga ar fi decis soarta tehnicianului Dan Petrescu.

Mai exact, Cristi Balaj, președintele clubului din Gruia, a povestit despre discuțiile avute la echipă pe seama viitorului lui Dan Petrescu la CFR Cluj. Iată ce a dezvăluit.

„I-a propus prelungirea contractului!”

„Nu s-a pus problema! Ultima oară când am discutat acest subiect a fost înaintea meciului cu Rapid, unde din păcate am primit 3 goluri, dar la 2-1, la 2-0, am început să jucăm foarte bine. A fost această situaţie de penalty (n.r. – henţul lui Junior Morais) şi dacă am fi egalat, eu spun că era greu să pierdem.

Înainte de meci patronul a stabilit că vrea să continue cu Dan Petrescu şi i-a propus prelungirea contractului.”, a spus Cristi Balaj, pentru Prima Sport.