Continuă Postolachi la UTA Arad? Ce a spus atacantul moldovean: „Eu mă simt bine aici!”

UTA Arad a reușit să rămână în Liga 1 după ce a trecut de Gloria Buzău la baraj (5-1 la general).

Virgiliu Postolachi, atacantul moldovean, a vorbit la finalul partidei de la Arad despre viitorul său la echipa condusă de Mircea Rednic. Iată ce a spus.

„Eu mă simt bine aici!”

„Șterge puțin anul ăsta greu, din punct de vedere mental și fizic. Au fost multe schimbări de antrenori, dar noi, ca echipă, am rămas împreună. S-a văzut asta astăzi. Trebuia să avem încredere în calitatea noastră, dar am respectat și adversarul.

În tur, le-am dat puțină șansă și au devenit periculoși. Azi am știut să marcăm multe goluri și a contat asta. Dacă analizez, sunt ok cu mine. Aș fi vrut să dau mai multe goluri, e în sangele atacantului asta. Sunt bucuros și mulțumit că am rămas în Liga 1.

(n.r. despre oferte) Nu știu, eu nu știu nimic. Agentul mi-a zis că nu vorbește cu mine despre asta până nu termin tot sezonul. Acum mai am meciurile de la națională și apoi după accea vorbesc. Nu știu unde voi juca, dar eu mă simt bine aici”, a spus Postolachi, după victoria cu Gloria Buzău.