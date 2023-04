Continuă sezonul dezastruos al lui Casper Ruud! A fost eliminat la Madrid de jucătorul aflat pe locul 105 ATP

Jucătorul norvegian de tenis Casper Ruud (4 ATP, cs 3) a fost eliminat în turul 2 al turneului ATP Masters 1.000 din capitala Spaniei.

Casper Ruud a fost eliminat în turul 2 la Madrid de Matteo Arnaldi

Competiția este dotată cu premii de 7.705.780 de euro, iar nordicul a fost învins în doar două seturi, 3-6, 4-6, de un jucător aflat pe locul 105 mondial, italianul Matteo Arnaldi.

Meciul a durfat o oră și 35 de minute, iar italianul, venit din calificări, a realizat trei break-uri, spre deosebire de unul singur al adversarului. Următorul adversar al lui Arnaldi este spaniolul Jaume Munar (88 ATP). acesta a câștigat cu 7-6 (3) primul set al meciului cu neerlandezul Tallon Griekspoor (36 ATP, cs 30), după care adversarul a abandonat.

Ruud are un sezon sub așteptări. Anul trecut pe vremea aceasta avea 13 victorii și 7 înfrângeri, cu un trofeu câștigat, la Buenos Aires, plus finala de la Miami, unde a fost învins de spaniolul Carlos Alcaraz.

Și acum are un bilanț pozitiv, dar cele 11 victorii sunt însoțite de 9 partide cedate. A câștigat turneul de la Estoril, dar la nicio altă competiție nu a câștigat mai mult de un meci. Mai mult, la Auckland și Madrid a fost învins la debut, chiar dacă de fiecare dată a fost vorba de turul 2.