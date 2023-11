Convocat în premieră la echipa națională, Andrei Artean a dezvăluit cum a primit vestea: „E o încununare a muncii mele!”

„Am aflat de la Mister, de la domnul Hagi. M-a chemat la hotel la dânsul şi mi-a transmis că l-a sunat domnul selecţioner şi m-a convocat. Am primit această veste cu foarte multă bucurie, cu foarte multă mândrie. Foarte emoţionat am fost. Sunt foarte fericit că sunt aici, e o încununare a muncii mele. Chiar dacă am 30 de ani, niciodată nu e prea târziu. Domnul selecţioner mă urmărea de mult timp şi chiar am aşteptat acest moment.