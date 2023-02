Cornel Dinu l-a făcut praf pe Dan Petrescu: „Vrea doar să facă bani!”

HOME | FOTBAL | CONFERENCE LEAGUE | Adrian Mititelu, verdict clar după Lazio – CFR Cluj 1-0: „Nu mai sunt favoriți la titlu!” Pe cine vede campioană în Liga 1

Adrian Mititelu, verdict clar după Lazio – CFR Cluj 1-0: „Nu mai sunt favoriți la titlu!” Pe cine vede campioană în Liga 1

Avatar photo

De Viviana Moraru

Publicat: 17 februarie 2023, 14:06

Adrian Mititelu a oferit un verdict clar, după ce Lazio a învins-o cu 1-0 pe CFR Cluj în Conference League. Patronul de la FC U Craiova 1948 susține că trupa din Gruia nu mai este favorită la titlu în Liga 1, și este de părere că formația lui Dan Petrescu traversează o formă extrem de modestă, în comparație cu sezoanele precedente.

Adrian Mititelu, verdict clar după Lazio – CFR Cluj 1-0

Adrian Mititelu, verdict clar după Lazio – CFR Cluj 1-0

Adrian Mititelu, în timpul unui interviu / Antena Sport

Adrian Mititelu s-a convins după Lazio – CFR Cluj 1-0

Pe cine vede favorită la titlu

Lazio a învins-o pe CFR Cluj cu 1-0, chiar dacă a evoluat în inferioritate numerică. Clujenii au înregistrat a treia înfrângere consecutivă, după cele cu FCSB și Universitatea Craiova, din Liga 1.

Adrian Mititelu, verdict clar după Lazio – CFR Cluj 1-0

Adrian Mititelu a mărturisit că a urmărit meciul dintre Lazio și CFR Cluj, fiind convins că trupa lui Dan Petrescu va câștiga în superioritate numerică.

Totodată, patronul de la FC U Craiova 1948 s-a declarat dezamăgit de rezultatul înregistrat de campioni pe Olimpico, în acest context afirmând și faptul că formația din Gruia nu mai este principala favorită la câștigarea titlului.

00:00

Adrian Mititelu consideră că Farul și FCSB se vor duela pentru primul loc din Liga 1.

„Sincer să fiu, chiar m-am bucurat că au început bine. Când am văzut că lui Lazio i s-a eliminat jucătorul, am zis: ‘Să vezi că CFR-ul va da lovitura!’. Și chiar mi-aș fi dorit. Să știți că eu rar țin cu o echipă românească. Așa am fost eu constituit, de ce să mă laud ca alții? Dar pentru CFR în ultimii ani am avut o oarecare simpatice și mi-am dorit ca ei să câștige.

Am fost dezamăgit de joc, jocul a fost sub așteptări. Eu cred că aseară Lazio putea să fie bătută, mai ales că au jucat în 10 oameni. Dar CFR-ul a fost în trendul ei din ultima perioadă. E ceva ce nu se leagă acolo. Echipa, de la revenirea lor în primplan, știți că au avut și ei insolvență, cred că e în cea mai slabă formă. Nu știu dacă anul ăsta mai poate să câștige campionatul. Deși am zis că ei sunt principalii favoriți, anul ăsta cred că nu mai sunt principalii favoriți.

FCSB-ul și cu Farul (n.r. pe cine vede favorite la titlu). Farul am văzut că are consistență, s-ar putea să fie anul alor. Bine, acum nu am zis că CFR-ul nu mai are șanse, să nu fiu înțeles greșit. Dar nu mai sunt atât de sigur că mai pot fi favoriți. Jocul lor scârțâie rău de tot, și nici nu au jucători de explozie, jucători care să facă diferența. Ei, știți cum sunt, ca Pasărea Phoenix, odată intră într-un moment de ăla de-i bat pe toți. Dar FCSB și Farul sunt mai bune anul ăsta”, a declarat Adrian Mititelu, pentru fanatik.ro.

Cornel Dinu l-a făcut praf pe Dan Petrescu: „Vrea doar să facă bani!”

Cornel Dinu l-a făcut praf pe Dan Petrescu după meciul pierdut de CFR Cluj în faţa lui Lazio, scor 0-1, din manşa tur a play-off-ului Conference League. Fostul jucător şi antrenor al lui Dinamo l-a criticat dur pe „Bursuc”. E convins că tactica aleasă pe Olimpico a fost deficitară.

„(n.r. despre CFR Cluj) Ca tot ce înseamnă Căile Ferate Române. Pe timpul lui Carol I se mergea mai sigur decât se merge acum. La fel, CFR-ul. Rămâne o echipă precum Petrescu. N-a făcut absolut nimic. Când câştigi cinci campionate marcând 60% goluri din faze fixe, am încheiat discuţia, nu joci fotbal. Mă surprinde Dan, că eu l-am promovat la naţională, dar era cu veleităţi ofensive.

Dan Petrescu e interesant să câştige fără glorie, doar să facă bani. O echipă plată! Poate sunt uşor răutăcios, puţin exigent, că am fost apărător, dar am fost adeptul fotbalului ofensiv„, a declarat Cornel Dinu la orangesport.ro.