Cornel Dinu nu a mai rezistat! Ce a putut să spună după România-Israel 1-1: „O să vedem în continuare cu acest ‘Iedi’”

Cornel Dinu a avut o reacție vehementă după ce România-Israel s-a terminat 1-1. „Procurorul” a avut un discurs manifest la adresa selecționerului Edi Iordănescu.

Tactia și primul „11” ales de selecționerul naționalei noastre au fost motivele pentru care Cornel Dinu a răbufnit. Iată ce a spus.

„O să vedem în continuare cu acest ‘Iedi’”

„În seria asta în care ne-a așezat Dumnezeu, dă-le și la amărâții ăia ceva. Am văzut ce am văzut de fiecare dată și o să vedem în continuare cu acest ‘Iedi’. ‘Iedi’, domnule, el nu poate fi explicat decât felul în care a ajuns, decât că a plecat din staulul sfânt al Israelului. Pentru că are un noroc familia asta. A avut probleme stomacale când a fost botezat, are un noroc cum nu s-a mai pomenit.

De ce schimbi, de ce nu începi cu acelați 11. Mai ales că acel 11 i-a însemnat pe Moruțan și Mihăilă, care așa cum sunt ei, joacă, nu joacă, au făcut minuni din două faze și au egalat.

Fotbalul este foarte simplu, presupune un bloc de joc. Blocul de joc presupune pentru fiecare jucător anumite zone. Iar în funcție de ceea ce înseamnă conținutul pe atac și apărare. Aceste zone pe faza defensivă se contractă, te aperi cu tot efectivul. Iar pe faza de posesie se dilată.

Desfaci foarte mult spațiul de atac, împingi cu vârful de atac și încerci să construiești. Noi nu reușim să ne înscriem în aceste practici incontestabile ale fotbalului actual când îl avem pe Ieduțu la echipa națională”, a spus Cornel Dinu, potrivit fanatik.ro.