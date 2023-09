Cornel Dinu nu se mai oprește! Un nou discrus vehement al „Procurorului” la adresa lui Edi Iordănescu: „Cel care ne chinuie ești tu!”

România a obținut un rezultat favorabil marți seară. „Tricolorii” au câștigat acasă cu Kosovo (2-0), după o partidă plină de tensiune, atât în tribune cât și în teren.

Se pare că această victorie nu l-a impresionat pe Cornel Dinu. „Procurorul” a lansat un nou discurs vehement la adresa lui Edi Iordănescu. Iată ce a spus despre selecționerul României.

„Cel care ne chinuie ești tu!”

„Am văzut că se vorbea de destin, de felul în care de fiecare dată trebuie să ne chinuim ca să câștigăm în ultimii 2 ani de când a venit Edi la echipa națională. Am văzut că a avut o replică la meciul celălalt interesantă, un fel de parafrazare a lui Cioran. Cioran spunea la Paris: ‘Nenorocul e destinul nostru’. Iar el spune: ‘Destinul nostru e să ne chinuim’. Măi Edi, stai puțin, nu e chiar destinul nostru. În fotbal tu ne chinui pe noi de vreo doi ani. Nu are nicio legătură cu destinul neamului românesc.

Cel care ne chinuie ești tu! Nu am pierdut 5 jocuri în seria asta care aduce foarte mult cu cea din 2016 a lui tăticul lui, cu Grecia, Irlanda, cu Feroe, cu Ungaria și Finlanda și nu am reușit să ne calificăm. Era la fel și ușoară atunci. În 2016 aveam și echipă mai bună decât acum.

E o încercare de cinism la adresa a foarte multor cunoscători de fotbal. În primul rând este un cinism din partea lui, pus și simplu… știm că nu este pregătit pentru nivelul la care a ajuns, cum a ajuns… când începi cu 4-5 jucători care nu sunt de acolo, în termeni populari, ai mari probleme în câștigarea jocului. Văzându-l pe Screciu că îl folosește de la început, avându-i pe Băluță, pe Olaru.

Culmea cinismului, care este sfidător după părerea mea, arată foarte multă încăpățânare, este apariția din nou a lui Pușcaș, cu ondulările pe cap, care de data asta nu a avut nici ocazia cu Israelul. Nu a contat!

Dacă nu se încetează cu încăpățânarea asta și cu a dovedi că nu are pregătirea necesară Edi pentru a pregăti echipa națională și nici nu îl recomanda nimic să ajungă până aici, problemele vor fi destul de delicate.”, a declarat Cornel Dinu, conform celor de la fanatik.ro.