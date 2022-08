Cornel Dinu, uitat de Dinamo chiar de ziua lui! Dezamăgirea „Procurorului”: „Mă doare imens!”

Cornel Dinu a împlinit, marţi, frumoasa vârstă de 74 de ani. Se pare că acesta nu a fost sărbătorit așa cum se cuvine, mai ales din partea suflării dinamoviste.

Mai exact, acesta a afirmat că a fost contactat doar de Vlad Iacob, noul administrator al lui Dinamo, pentru o semnătură și nimic mai mult.

„Mi-am adus aminte că, totuși, m-a căutat Vlad Iacob…”

„Nu, absolut nimeni (n.r. nu l-a căutat nimeni de la Dinamo). Am avut câteva discuții cu domnul Zăvăleanu când se punea problema să fac parte din Consiliul de Administrație, dar nu m-a mai sunat… Am discuții curente cu domnul Badea, care este un dinamovist incontestabil și pe care l-am simțit că suferă în continuare pentru Dinamo”, a declarat Cornel Dinu pentru Fanatik.

„Uite, mi-am adus aminte că, totuși, m-a căutat Vlad Iacob… Ca să-mi ceară semnătura în calitate de acționar la numirea sa… atât… era important, nu? Am vorbit 30 de secunde… Am semnat în miez de noapte, ca să nu se spună că eu am ceva împotriva cuiva de la Dinamo. N-am nimic. Dar mă doare imens, o mai spun o dată, că nu mai pot să comentez Dinamo în prima divizie”, a mai adăugat Cornel Dinu.