CSM Corona Brașov a cucerit Supercupa României la hochei pe gheață, după ce a învins-o pe ACSH Gheorgheni cu scorul de 4-2 (1-0, 2-1, 1-1), miercuri seara, într-un meci care a inaugurat patinoarul Remetea Ice Arena.

Tamas Reszegh (15:52), Richard Rokaly Boldizsar (26:06), David Levin (34:20) și Jeremy Douglas Welsh (54:45) au marcat golurile finalistei Cupei României din sezonul trecut.

Pentru ACSH Gheorgheni, care a realizat eventul în stagiunea precedentă, au fost reușite de Gergo Ambrus (33:22) și Peter Vincze (51:54).

Primul angajament a fost făcut de o fostă glorie a hocheiului românesc, Sandor Gal.

Ediția trecută a Supercupei României a fost câștigată de ACSH Gheorgheni, după 4-3 cu Corona.