Coșmar pentru Arsenal. Bukayo Saka, pus pe tușă o lună în plină săptămână decisivă!

Internaționalul englez Bukayo Saka, atacantul echipei Arsenal Londra, va fi indisponibil pentru aproximativ o lună, după ce a suferit o leziune la ischiogambieri în meciul cu Leeds United, în Premier League.

Saka a fost înlocuit în minutul 53, după ce marcase cel de-al doilea gol al „tunarilor” în victoria cu 5-0 pe Emirates Stadium. Această accidentare îl va face să rateze derby-ul important cu Liverpool, precum și meciurile din preliminariile Cupei Mondiale împotriva Andorrei și Serbiei, programate luna următoare.

Pe lângă Saka, căpitanul echipei Arsenal, Martin Odegaard, s-a accidentat și el în același meci, suferind o accidentare la umăr și fiind incert pentru duelul cu Liverpool de pe Anfield.

În contextul acestor accidentări, Arsenal a făcut o mutare importantă pe piața transferurilor, ajungând la un acord cu mijlocașul ofensiv Eberechi Eze, care a venit de la Crystal Palace. Eze fusese aproape de a semna cu Tottenham, dar a ales să treacă la rivala nord-londoneză Arsenal, oferind astfel o opțiune suplimentară pentru echipa lui Mikel Arteta în fața dificultăților de lot generate și de accidentarea lui Kai Havertz.