Cosmin Bărcăuan, fost jucător atât la Craiova cât și Dinamo, a reacționat după meciul dintre cele două: „Nu au înțeles unde joacă!”

FCU Craiova a învins-o pe Dinamo cu 2-1 și a trimis-o direct pe ultima poziție din Liga 1.

Cosmin Bărcăuan, fost jucător la ambele formații, a urmărit meciul cu sufletul la gură. Iată ce concluzii a tras după rezultatul final.

„Nu au înțeles unde joacă!”

„Mi-a fost greu. Cu un ochi am râs, cu un ochi am plâns. Am jucat la ambele echipe. La Dinamo am văzut ce înseamnă să câștigi campionate, cupe. După cum a jucat Craiova, meritau să câștige. Dinamo putea să facă un rezultat de egalitate, dar Craiova a meritat să câștige.

A fost un gol frumos (n.r. al lui Juan Bauza), o finalizare, de fapt. Toată acțiunea și până în faza de finalizare. Suprinderea mea a fost cum a ajuns acolo. A fost o finalizare extraodinară.

Au nevoie de doi trei jucători (n.r. cei de la Dinamo) de valoare care să facă diferența. Cu bugetul lor e greu să găsească jucători care să facă diferența. E un lot subțire.

Eu cred că dacă vor începe să lucreze bazat pe grup…. Am văzut linii mari între fundași, între mijlocași. Dacă vor învăța să lucreze ca grup. Adică cum e Bauza să scoată om din joc… Bazați pe grup ar putea mai mult.

Diferența nu este mare, dar joacă cu Farul, cu CFR, cu UTA. E destul de greu să iei puncte.

„E foarte greu să te ridici!”

E foarte greu să te ridici, să treci printr-un moment ca ăsta. Nu e ușor să fii pe ultimul loc. Mulți de la Dinamo nu au înțeles unde joacă.

Ca fotbalist, când ajungi ca străin la o echipă, când nu ai o calitate bună, trebuie să faci ceva pentru echipa aia.

Eu înainte să ajung la Salonic, m-am uitat și eu la ce echipă ajung. Eu nu prea văd dăruire. Eu nu am fost tehnic, dar veneam cu ceva. Mă uit acum la ei și unii au tricoul curat. Trebuie să fie tricoul ăla transpirat, negru. Fotbalul se câștigă prin muncă.

Acolo trebuie să fii 100%. Eu am stat ascuns în cantonament, două luni (n.r. la Dinamo). Vin jucătorii si zic că asta e. Nu mai văd speranță. Eram în primele 5 și am cerut să stăm 40 de zile la Săftica”, a spus Cosmin Bărcăuan, pentru cei de la Digi Sport.