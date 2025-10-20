Cosmin Contra a debutat cu o victorie în Qatar

Cosmin Contra (49 de ani) a semnat zilele trecute cu Al Arabi, penultimul loc din Qatar. Duminică, fostul selecționer a debutat cu dreptul pe banca noii echipe. Al Arabi s-a impus fără probleme în deplasarea de la Al-Duhail, scor 4-0, în etapa 5 din Cupa Qatarului.

„Totul ok până acum. Băieții au muncit foarte bine, aseară am câștigat meciul din cupă și acum ne pregătim pentru campionat. Va fi foarte greu. Nu am avut ce măsuri de precauție să-mi iau față de ultima experiență.

La Al-Kholood s-au schimbat conducătorii și au venit cu alți antrenori. Totul s-a întâmplat după ce am semnat contractul. Ce măsuri să îți iei?

Nu vreau să vorbesc despre transferuri, trebuie să evaluez lotul mai întâi. Am venit doar de câteva zile. Vedem din iarnă ce se întâmplă. Nivelul este bun aici”, a spus Contra, pentru digisport.ro.