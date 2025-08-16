Cosmin Contra a plecat cu un gust amar de la Dinamo – UTA 1-1: „M-au hulit suporterii, nu mă iubesc”

Dinamo București a remizat cu UTA Arad, 1-1 (0-1), vineri seara, pe Arena Națională, într-un meci în etapa a șasea a Superligii de fotbal.

„Am fost ultimul antrenor care s-a luptat la campionat şi am câştigat ultimul trofeu”, amintește tehnicianul

Arădenii au deschis scorul prin Hakim Abdallah (33), fostul atacant al lui Dinamo. Gazdele au egalat prin francezul Mamoudou Karamoko (59), din pasa lui Cătălin Cîrjan.

Dinamo a încheiat în nouă jucători, după ce Gheorghi Milanov (83) și Cristian Mihai (90) au fost eliminați pentru două cartonașe galbene.

„O primă repriză dominată de UTA, adică a fost echipa pragmatică, mai bună.

A doua repriză a fost a lui Dinamo, cu schimbările făcute. Mi-a plăcut mult atacantul (n.r. – Karamoko), pentru că a schimbat jocul lui Dinamo.

Nu sunt surprins de ce face Mihalcea, că l-am avut cu mine la naţională şi ştiu ce antrenor bun este nea Adi. Merită şi mă bucur pentru el, şi-a dorit să ajungă la acest nivel.

E început de campionat şi vedem unde ajunge Dinamo. Au fost multe schimbări în cadrul lotului, Karamoko nu era pregătit şi ar fi jucat de la început.

Când jucătorii vor ajunge la un nivel bun, ne vom da seama unde poate ajunge Dinamo.

M-au hulit suporterii, nu mă iubesc, dar să nu uite că am fost ultimul antrenor care s-a luptat la campionat şi am câştigat ultimul trofeu, Cupa Ligii.

Mi-aş fi dorit să se întâmple şi în era Cortacero, dar asta este. Este trecutul, ne uităm la viitor”, a spus Contra.