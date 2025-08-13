Cosmin Contra revine acasă și se alătură proiectului unui club cu tradiție

Cosmin Contra s-a alăturat clubului Politehnica Timișoara din Liga 3, unde face parte din Comitetul Director și contribuie cu experiența sa pentru reorganizarea echipei.

După o despărțire rapidă de Al-Kholood în Arabia Saudită, Contra a revenit în orașul său natal pentru a sprijini acest proiect.

El a recomandat și a susținut numirea lui Dan Alexa ca antrenor, cu obiectivul clar al promovării în Liga 2 și, ulterior, revenirea Politehnicii Timișoara în prima ligă, unde clubul are un mare potențial de suporteri. Contra va împărți timpul între Timișoara și Madrid până își va găsi o nouă echipă de antrenorat.

„Sunt la Timișoara acum, nu în Spania. Am venit să o văd pe mama, să mai stau puțin pe acasă. Se schimbă echipa aici, la Timișoara. Am înțeles că vrea să facă treabă, eu sunt alături de ei. Eu am intrat în Comitetul Director al clubului, l-am recomandat pe Dan Alexa să vină antrenor, e omul potrivit pentru echipă.

Preiau tot ce înseamnă fotbalul aici, am venit să-l ajut cu tot ce are nevoie, cu experiența mea. Acum o să mă mai plimb puțin între Timișoara și Madrid. Până nu-mi găsesc echipă voi sta la Timișoara o parte din lună, iar cealaltă la Madrid.

Asta e ideea, dar nu e ușor. Nu e ușor în Liga 3. E clar că se dorește fără grabă, Poli să ajungă unde e locul. Eu cred că lipsește Poli Timișoara din prima ligă. Poate aduce 30.000 de oameni pe stadion. Știu foamea pe care o are lumea să vadă derby-uri pe noul stadion. La anul, în primavară, vară va fi gata. Un stadion cochet și frumos, perfect pentru Liga 2”, a spus Contra, conform digisport.ro.