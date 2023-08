Cosmin Contra, sfat pentru Ianis Hagi după transferul la Deportivo Alaves: „I se potrivește cel mai mult campionatul spaniol!”

Ianis Hagi a fost împrumutat de Rangers la Deportivo Alaves, în prima divizie din Spania. Românul a primit imediat un sfat important.

Mai exact, Cosmin Contra, cel care a jucat două sezoane la Deportivo Alaves, a vorbit despre această mutare. Iată ce a spus.

„I se potrivește cel mai mult campionatul spaniol!”

„Eu întotdeauna am zis, inclusiv când eram la echipa națională, că lui Ianis Hagi i se potrivește cel mai mult campionatul spaniol. Am văzut calitățile pe care le are Ianis și i se potrivește cel mai mult. Cred că este un transfer bun. Acum depinde de el cât de repede se poate integra în echipă și să fie titular. Eu cred că va fi titular la calitățile pe care le are.

Sigur îi va plăcea acolo, în Vitoria. Oamenii sunt foarte apropiați de echipă. E o echipă iubită, cu un stadion cochet. Se va simți bine acolo. Îl vor primi cu brațele deschise. Orașul îi va plăcea foarte mult. Sfatul meu e să fie serios, el e deja, dar să dea cel mai bun randament, iar oamenii îl vor iubi.

Cred că se va acomoda foarte bine. Este o echipă cu suporteri care sunt aproape de jucători. Oamenii iubesc această echipă, jucătorii, astfel că acomodarea lui la oraș și la fotbalul spaniol va fi foarte ușoară. Îi doresc multă baftă, îi doresc să ducă numele românilor la fel de bine cum am făcut-o toți cei care am fost pe la această echipă”, a declarat Cosmin Contra, pentru Sport.ro.