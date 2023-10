Cosmin Dur-Bozoancă a explicat forma bună traversată de Oțelul Galați: „Este meritul întregii echipe, faza de apărare începe de la atacanți!”

Oțelul Galați are un parcurs bun de la promovarea în Liga 1. Gălățenii au o singură înfrângere în 11 etape și o defensivă redutabilă.

Portarul Cosmin Dur-Bozoancă a explicat forma excepțională traversată de echipa sa. Iată ce a spus.

„Este meritul întregii echipe, faza de apărare începe de la atacanți!”

„E un lucru bun (n.r. – că am 3 meciuri consecutive fără gol primit) care îmi dă încredere, atât mie cât și întregii echipe, care a ajutat la această performanță. Nu am emoții, am acumulat o oarecare experiență, sper să continui tot așa. Muncim foarte mult la fiecare meci, vedeți și voi cât de mult ne dăruim.

Este meritul întregii echipe, faza de apărare începe de la atacanți. Începe să fie o relație foarte bună cu fundașii. Sperăm să avem împreună rezulte foarte bune. Mă așteptam să creștem de la meci la meci, încă e devreme să vorbit de poziția în clasament. Când se va termina sezonul vom vedea unde vom fi, dacă vom fi în play-off cu atât mai bine.

Avem meci cu Farul acasă, foarte important pentru noi și ne dorim să luăm cele 3 puncte chiar dacă jucăm împotriva campioanei. Acolo m-am format ca om, ca jucător. Am învățat foarte multe de acolo, dar acum a venit rândul să fim adversari, îmi doresc foarte mult să câștigăm. Va fi o revedere frumoasă”, a declarat Cosmin Dur-Bozoancă, pentru site-ul celor de la Oțelul Galați.