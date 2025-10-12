Cosmin Olăroiu a scos oamenii în stradă după EAU – Oman 2-1: ”Ne-ați vindecat inimile”

Nebunia s-a declanșat la finalul partidei pe care Emiratele Arabe Unite a câștigat-o în fața Omanului, scor 2-1. În urma acestui succes, trupa lui Cosmin Olăroiu este la un singur pas de a merge la Cupa Mondială din 2026.

Nebunie pe străzi după ”remontada” reușită de echipa lui Cosmin Olăroiu în EAU – Oman 2-1

După o primă repriză modestă, pe care a încheiat-o în dezavantaj, formația din Emiratele Arabe Unite s-a descătușat în partea secundă și a reușit o revenire spectaculoasă. Formația antrenorului român s-a impus în cele din urmă cu 2-1 și a luat o opțiune serioasă pentru calificarea la turneul final de anul viitor.

Ultimul fluier al arbitrului iranian Alireza Faghani a dat startul petrecerii în tabăra învingătorilor. În timp ce Cosmin Olăroiu se retrăgea epuizat la vestiare, jucătorii au sărbătorit pe teren alături de suporterii prezenți pe Thani bin Jassim Stadium.

Veniți în număr mare pentru partida din Qatar, fanii din Emirate au sărbătorit după meci pe străzile din Doha. Aflați în mașini de teren care mai de care mai luxoase, aceștia au claxonat, au fluturat steagurile și au scandat numele țării.

Suporteri ai reprezentativei conduse de Cosmin Olăroiu au postat pe rețelele de socializare bucuria de acasă care a însoțit finalul jocului ce a consfințit victoria extrem de importantă în cursa de calificare la Cupa Mondială.