Cosmin Olăroiu este aproape de o performanță importantă în cariera sa de antrenor

Cosmin Olăroiu se află în fața unui moment istoric. Tehnicianul român a preluat naționala Emiratelor Arabe Unite la mijlocul lunii aprilie, iar acum este la doar 90 de minute de calificarea la Cupa Mondială din 2026.

De la ora 20:00, echipa pregătită de Olăroiu întâlnește selecționata Qatarului, iar un rezultat de egalitate este suficient pentru ca Emiratele Arabe Unite să obțină a doua calificare din istorie la turneul final.

Potrivit presei din Golf, Olăroiu ar urma să primească o primă uriașă, estimată la 5.000.000 de euro, în cazul calificării. În prezent, antrenorul câștigă un salariu anual de 5,3 milioane de euro, iar pe durata celor doi ani de contract va încasa aproape 11 milioane de euro—sumă care ar crește semnificativ dacă va duce echipa la Mondial.

Dacă nu va reuși să obțină rezultatul dorit împotriva Qatarului, Olăroiu mai are o șansă la baraj: o dublă manșă cu ocupanta locului secund din grupa cu Arabia Saudită, Irak și Indonezia. Ulterior, ar urma play-off-ul intercontinental din luna martie, unde s-au calificat deja Noua Caledonie și Bolivia.