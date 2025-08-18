Costel Gâlcă a dezvăluit marea problemă a Rapidului: ”Trebuie să jucăm altfel”

Rapid și FCSB au terminat la egalitate, scor 2-2, duminică seara, în etapa a șasea din sezonul regulat al SuperLigii României.

Antrenorul Costel Gâlcă a declarat la finalul partidei că jucătorii sunt capabili să ducă mingea în careul advers, însă nu iau cele mai înțelepte decizii la finalizare.

”Ne dorim să câștigăm fiecare meci, dar trebuie să arătăm mult mai bine. Trebuie să jucăm altfel. Am dus mingea până în careul advers, dar luăm decizii foarte, foarte proaste”, a spus Costel Gâlcă.