Costel Gâlcă a dezvăluit secretul succesului la Rapid

Costel Gâlcă, antrenorul echipei Rapid, a oferit un interviu în care a vorbit despre relația sa profesională cu directorul sportiv Mauro Pederzoli, dar și despre atmosfera de la echipă și efortul susținut al jucătorilor. Tehnicianul a subliniat importanța comunicării zilnice cu Pederzoli și modul în care această colaborare fluidă îi ajută să gestioneze toate aspectele legate de lot și pregătire.

„Mauro Pederzoli în fiecare zi este la teren, discutăm constant despre problemele care apar, despre antrenamente și meciurile viitoare. Este o colaborare foarte bună și fluidă, iar în afară de staff-ul meu nu mă mai sfătuiesc cu nimeni altcineva din fotbal,” a explicat Costel Gâlcă, conform gsp.ro.

Un alt punct evidențiat de antrenor a fost implicarea exemplară a jucătorilor în antrenamente suplimentare. Mulți dintre sportivi rămân după orele oficiale de pregătire pentru a face exerciții fizice alături de preparatorul fizic, iar acesta vede acest lucru ca pe un semn excelent pentru evoluția grupului.

„Mă bucură foarte mult că majoritatea jucătorilor rămân după antrenamente pentru a se perfecționa, chiar dacă uneori trebuie să îi opresc pentru a nu se supraîncărca,” a spus Gâlcă.

În ceea ce privește atitudinea sa calmă și stăpânirea din timpul meciurilor, antrenorul a explicat că această liniște este esențială pentru echipă, mai ales în momentele tensionate. El a adăugat că sportul îl ajută să își gestioneze stresul și energia negativă, lucru pe care îl transmite apoi și jucătorilor.

„Trebuie să transmit calm și încredere pentru că acest lucru ajută grupul să fie concentrat. Dacă aș fi și eu tensionat, lucrurile nu ar funcționa așa cum trebuie,” a conchis Gâlcă.