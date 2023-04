Costel Gâlcă a fost în tratative cu trei echipe din România înainte să semneze în Polonia: ”Nu este cazul în România”

Costel Gâlcă a început să antreneze din nou după mai mult de un an în care a fost liber de angajament. Tehnicianul român antrenează echipa poloneză Radomiak Radom, care se află pe locul 11 în campionatul Poloniei.

Antrenorul a recunoscut că a negociat anterior cu FC Voluntari, FC Argeș și CFR Cluj, dar nu a ajuns la nicio înțelegere.

„La Voluntari mi-am dorit să mă implic în ceea ce priveşte staff-ul de antrenori şi, pur şi simplu, nu ne-am înţeles. Clujul (n.r. – CFR) este un club cu mult potenţial, unde îmi doream să lucrez, dar, în acelaşi timp, voiam să mă asigur cumva financiar.

În Polonia, dacă cineva nu te plăteşte câteva luni, suferă consecinţele. Nu este întotdeauna cazul în România, iar lipsa salariilor este o mare problemă. Sunt un antrenor care, dacă vrea să facă ceva, se aşteaptă să fie îndeplinite anumite condiţii.

S-au îndeplinit la Radomiak, la fel şi când eram la conducerea naţionalei României U17 sau la echipa a doua de la Almeria, unde mi-am început meseria de antrenor.

Acum ceva timp am mai avut o ofertă concretă din România, de la FC Argeş. Acesta este clubul la care am început să joc în liga naţională ca fotbalist, la 17 ani, aşa că îmi este aproape de suflet. Am vrut să mă întorc acolo ca antrenor, dar când mi-am dat seama cum arată situaţia cu infrastructura a trebuit, ce-i drept, cu oarecare durere, să refuz”, a declarat Costel Gâlcă pentru Przegladsportowy.onet.pl.