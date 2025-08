Costel Gâlcă a vorbit despre noua vedetă din Giulești. Îngrijorările antrenorului cu privire la lot

Antrenorul Costel Gâlcă s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale după victoria obținută împotriva celor de la FC Botoșani, însă a atras atenția asupra numeroaselor probleme medicale din lot. Tehnicianul a lăudat jocul băieților săi, remarcând că adversarii nu și-au creat ocazii periculoase, dar și-a exprimat nemulțumirea față de golul încasat.

Acesta a vorbit și despre starea de sănătate a jucătorilor săi: „Mă îngrijorează că se accidentează jucătorii. Onea are glezna umflată, Manea are mâna umflată. A fost călcat”.

Gâlcă a subliniat importanța victoriei, care menține echipa pe primul loc, și a avut cuvinte de apreciere pentru jucătorul Baroan, deși acesta nu se află încă la potențialul maxim: „Baroan ştiam că are calităţi, că e combinativ şi că are finalizare foarte bună, dar nu e la 100%. Şi el e conştient.”

În privința golului marcat de Ongenda, antrenorul nu a putut spune cu certitudine dacă a fost o execuție imparabilă, recunoscând că nu a văzut clar traiectoria balonului.

„Mulţumit şi felicit băieţii că au jucat foarte bine. Am avut ocazii, adversarul nu şi-a creat ocazii, dar mă nemulţumeşte golul primit. Baroan ştiam că are calităţi, că e combinativ şi că are finalizare foarte bună, dar nu e la 100%. Şi el e conştient. A văzut că pe final de meci îi era foarte greu. Mă îngrijorează că se accidentează jucătorii. Onea are glezna umflată, Manea are mâna umflată. A fost călcat. E foarte important că am câştigat şi că suntem pe primul loc. Nu ştiu dacă execuţia lui Ongenda e imparabilă, nu am văzut dacă şutul a fost pe lângă zid sau peste”, a declarat Costel Gâlcă după victoria cu Botoșani.