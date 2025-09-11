Costel Gâlcă, apel către conducere, după ratarea transferului lui Alin Fică la Rapid

Costel Gâlcă a reacționat după ce Rapid a ratat transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj, exprimându-și dorința ca echipa să mai aducă jucători în viitor.

Antrenorul nu cunoaște detaliile exacte ale tranzacției care nu s-a realizat, dar a subliniat că Fică este un jucător de valoare, care ar putea ajunge la echipa națională.

De asemenea, Gâlcă ar fi dorit și un atacant, însă piața de transferuri încă permite completări, având în vedere durata lungă a campionatului și partidele din Cupa României.

„Alin Fică e un jucător care poate ajunge la echipa națională. Am spus tot timpul că aveam nevoie de un jucător acolo. Nu s-a făcut… Detaliile nu le știu, dar vedem în viitor ce se va întâmpla.

V-am mai spus și insist, pe viitor îmi doresc să mai vină jucători. Eu mi-aș fi dorit și un atacant, dar în momentul de față nu s-a realizat.

Campionatul este lung, mai sunt și meciurile din Cupa României. Cu siguranță va fi nevoie”, a spus Costel Gâlcă la conferința de presă.

În ceea ce privește încercarea Rapidului de a-l transfera pe Fică, fostul mijlocaș și impresar al fotbalistului, Lucian Marinescu, a detaliat că agentul jucătorului a negociat contractul cu oficialii giuleșteni.

Oferta Rapidului includea bonusuri la prezență în teren, goluri, assist-uri și performanțe ale echipei în cupele europene, însă au existat divergențe privind condițiile și durata contractului.

Marinescu a afirmat că s-a propus o variantă mai mică financiar, dar cu opțiuni pe termen scurt, însă nu s-a ajuns la un consens, iar jucătorul a rămas la CFR Cluj.