Costel Gâlcă atacă arbitrajul după U Cluj – Rapid 0-0: „Am avut un penalty, trebuia să câștigăm”

În minutul 88, Antoine Baroan a fost faultat de un adversar în marginea careului advers. Deși momentul s-a petrecut exact la limită ca linia suprafeței de pedeapsă, arbitrul a dictat doar lovitură liberă de la 16 metri pentru giuleșteni.

Costel Gâlcă a dat vina pe arbitraj după U Cluj – Rapid 0-0

Ulterior, șutul trimis spre poarta adversă de Christensen la faza respectivă a fost blocat de zid și a părut că un jucător al „șepcilor roșii” a atins mingea cu mâna.

Anumiți fotbaliști ai lui Gâlcă au solicitat și atunci acordarea unei lovituri de la 11 metri, dar, din nou, decizia luată a fost împotriva formației bucureștene.

La finalul meciului, antrenorul echipei din Giulești a apreciat că aceasta ar fi trebuit să primească un penalty. De asemenea, a opinat că Rapid ar fi meritat să se impună pe Cluj Arena pe baza jocului prestat per total de cele două echipe.

Nu în ultimul rând, în aceeași cheie, Costel Gâlcă și-a adus aminte și de ce s-a întâmplat recent în acel duel cu Oțelul de la Galați și a concluzionat că echipa sa ar fi meritat în prezent să aibă 4 puncte în plus în clasamentul Superligii.

Pe de altă parte, tehnicianul s-a folosit de această ocazie și pentru a le transmite din nou conducătorilor clubului că mai este nevoie de câteva transferuri la echipă.

Antrenorul este convins că echipa sa trebuia să primească un penalty pe final de meci

„Meciul a fost foarte echilibrat, dar noi am avut ocaziile mai clare, părerea mea, din ce am văzut pe imagini, am avut și un penalty.

Păcat că jucătorii mei au avut atitudine și nu am putut lua cele trei puncte. Au gestionat foarte bine, de aceea spun că trebuia să câștigăm acest meci.

Echipa noastră a crescut mult în ultimele două meciuri, cu multă personalitate, cred că trebuia să avem 4 puncte mai mult în acest moment.

Din punctul meu de vedere mai avem nevoie de un mijlocaș, de un atacant, am spus-o și o repet”, a declarat Costel Gâlcă la flash-interviu după U Cluj – Rapid 0-0.