Costel Gâlcă dezvăluie adevărul ascuns despre criza de la FCSB: „Nu doar antrenorii sunt de vină!”

Costel Gâlcă, fost antrenor al campioanei FCSB și actual antrenor al Rapidului, a oferit un răspuns prompt privind situația dificilă a echipei în contextul criticilor la adresa antrenorilor actuali. Înaintea meciului dintre Rapid și FC Hermannstadt, Gâlcă a subliniat că problemele lui FCSB se datorează în mare parte accidentărilor și lipsei unui lot complet, nu doar faptului că antrenorii ar fi singurii vinovați.

Tehnicianul a amintit că echipa au suferit o a cincea înfrângere, 1-3 cu FC Botoșani, care are un lot solid și face jocuri dificile.

Costel Gâlcă a adus în discuție și dificultățile fizice cauzate de accidentările multiple din lot, menționând că în trecut a întâmpinat probleme similare în timpul carierei sale de antrenor la FCSB, când jucătorii indisponibili au afectat ritmul și performanța echipei.

„Botoșani are un lot bun, a demonstrat la fiecare meci că poate face schimbări, pune în dificultate orice echipă. Nimic nu este întâmplător.

Eu cred că FCSB-ul o să își revină, chiar dacă o vină multe meciuri, e foarte greu într-un lot, indiferent de echipă, dacă nu ai tot lotul la dispoziție este foarte greu. Suferă foarte mult echipa, pot să vă dau exemple și din experiența mea, când am avut și veneau câte doi, trei jucători, intrau în teren și partea fizică scădea foarte mult.

(n.r. Vi se pare normal că toată lumea dă vina pe antrenorii de acolo?) Părerea mea e că trec printr-o situație foarte delicată. Nu știu câtă vină poată să aibă antrenorul, pentru că el își dorește să bage cel mai bun (n.r. prim 11), să alterneze puțin jucătorii. E foarte greu dacă n-ai tot lotul valid”, a spus tehnicianul din Giulești.