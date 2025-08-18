Costel Gâlcă, după Rapid – FCSB: „Nu am arătat bine, mă așteptam la mult mai mult”

Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a oferit prima reacție în urma egalului cu FCSB (scor 2-2).

„Sunt mulțumit pentru că am revenit pe final. Am revenit mai mult cu inima decât cu ceea ce am pregătit tactic în cursul săptămânii. În prima repriză puteam să-i mișcăm mai repede, să fim mai rapizi în atac. Am fost prea lenți.

A fost derby, dar cred că suntem destul de maturi în joc și am jucat destule meciuri ca să putem evolua mai bine. Mă așteptam să începem mult mai bine prima repriză, să jucăm mult mai bine.

Am spus de la început că, dacă vom controla jocul în prima parte și la începutul reprizei a doua… Erau jucători de la FCSB care veneau după accidentare și s-a văzut.

A fost meritul lui Koljic și al echipei, dar și al celor care au intrat. Și Grameni, și Koljic, care a marcat două goluri. Au adus un plus toți, și Petrila. Au intrat cu atitudine și cu idei mai clare. Dacă am introdus în teren jucători cu talie, am venit cu mai multe centrări și le-am pus probleme.

Am luat goluri foarte ușoare. Nu au creat multe ocazii, nici noi nu am avut exagerat de multe. Nu mai zic de lipsa de concentrare și de atenție asupra jocului, am făcut greșeli.

Nu am arătat bine, mă așteptam la mult mai mult, să fim mai dinamici. Am arătat foarte bine în această săptămână, dar la meci nu am putut să ne exprimăm.

Cu timpul, poate vom putea să avem această constanță în joc și să avem mai multă încredere. Ne trebuie și încredere. Aștept un număr 8, v-am spus, depinde. Unul la mijloc ne mai trebuie”, a declarat Gâlcă, la Prima Sport.