Costel Gâlcă, mesaj ferm pentru Cristi Manea înainte de Oțelul – Rapid: „Dacă e să-i întrebăm pe toți…”

Costel Gâlcă n-a stat pe gânduri și i-a dat răspunsul lui Cristi Manea înainte de Oțelul – Rapid. La finalul meciului cu FC Botoșani, fundașul dreapta și-a exprimat nemulțumirea că a pierdut postul de titular.

Ce i-a transmis Costel Gâlcă lui Cristi Manea înainte de Oțelul – Rapid

Oțelul și Rapid sunt adversare în etapa a 5-a din SuperLiga. Este meciul care încheie runda. Partida de la Galați are loc luni, 11 august, de la ora 21:30. Cristi Manea nu este în lot pentru acest joc. Fundașul dreapta a plecat în Barcelona pentru a se opera la mână.

„Eu mizez pe tot lotul pe care îl am. E normal ca un jucător să vrea să fie titular, să vrea să fie important, mai ales că e fost internațional și are șansa să revină la națională.

Dacă e să îi întrebăm pe toți, toți vor să joace. Îl sfătuiesc pe Manea să rămână și să lupte pentru un loc. S-a operat, se va întoarce și vom vedea. Poate intra la antrenamente, dar fără contact”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă dinaintea meciului Oțelul.