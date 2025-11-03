Costel Gâlcă: „Per total nu cred că meritam să câştigăm”

Costel Gâlcă, antrenorul echipei Rapid Bucureşti, recunoaşte că formaţia pe care o conduce nu merita să câştige partida de la Craiova, scor 2-2.

„O primă repriză sub orice critică, unii nu au existat în joc. A doua repriză ne-am aşezat mai bine în teren, am stat mult mai bine, a fost o repriză mult mai bună din partea noastră. Am avut 2-1, dar per total nu cred că meritam să câştigăm.

Trebuia să stăm cu triunghiul sus, multe greşeli personale, am greşit sub presiune. În fotbal nu poţi să dai fiecare mişcare, dinamica jocului te duce în alte poziţionări.

E important să poţi să închizi centrul terenului. Suntem bine ca puncte, foarte bine, dar trebuie să creştem din toate punctele de vedere pentru că, dacă vrem să ne batem sus, la primele locuri, trebuie să dovedim cu cei de sus. Sunt mulţumit de atitudine, de tot. O să avem perioade dificile şi meciuri dificile. Aşa văd eu şi simt”, a declarat Costel Gâlcă după 2-2 la Craiova, cu Universitatea.