Costel Gâlcă pregătește o revenire-surpriză la Rapid

Costel Gâlcă a confirmat revenirea lui Denis Ciobotariu în lotul Rapidului, dar nu pentru meciul cu Unirea Slobozia, ci pentru întâlnirea din Cupa României contra Dumbrăvița, programată joi, 30 octombrie.​

Antrenorul Rapidului a oferit detalii despre starea jucătorilor accidentați în cadrul conferinței de presă de luni. Andrei Coubiș s-a reîntors în cadrul grupului, antrenându-se în sală, în timp ce Drilon Memelli continuă să lucreze la un ritm mai scăzut, fără termen clar de revenire.​

Denis Ciobotariu va fi luat în calcul de către antrenorul Rapidului pentru meciul din Cupa României, marcând astfel revenirea în lot după perioada de recuperare. Gâlcă a subliniat importanța adâncirii lotului pentru competițiile pe termen lung.

„Andrei a revenit cu noi, se antrenează momentan în sală. Drilon nu știm ce va face, se antrenează la un ritm mult mai scăzut. Cine va reveni cu noi și pe cine doresc să convoc pentru meciul de Cupă este Ciobotariu.”, a spus Costel Gâlcă.