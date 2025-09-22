Costel Gâlcă, supărat foc după ce a fost învins de Hermannstadt : „Am fost zero”

Costel Gâlcă a fost foarte supărat la finalul meciului pierdut de Rapid, scor 1-2, în fața lui Hermannstadt.

„Nu am făcut nimic din ce trebuia să facem, nu am respectat niciun plan. Am pierdut din start 45 de minute în care pe defensivă am stat bine, dar pe ofensivă am fost 0. Apoi, la pauză le-am arătat ce am pregătit săptămâna asta și ne-am revenit puțin.

Ori ne-am pierdut, că nu îmi explic. Nu poți să pui niște imagini la pauză și imediat să reacționezi. Nu eram lucizi. Strigam să inițiem cu un pivot și să stăm sus cu mijlocașii, veneam tot cu doi. Poate ne-am pierdut toți, dar toți!

Eu urlam, cred că nu am urlat niciodată în viața mea cum am urlat în prima repriză și urlam degeaba. Nu e presiune, știm unde suntem, ce fel de joc avem, nu avem de ce să ne fie frică, presiune este întotedeauna, dar nu știu ce s-a întâmplat în prima repriză. La goluri au avut și execuții, dar au fost greșeli, mai grave la al doilea.

Eu îmi doresc o echipă competitivă, de aia am spus ce îmi doresc, ok, nu s-a putut, înainte, asta e situația! Sunt și absențe, mult lucruri care înfluențează, ne trebuie alternative ca să fim sus, încercăm așa.

Nu era un meci pe care să îl pierdem, cu toate că au o echipă organizată. Nu înțeleg cum poți să uiți totul. Nu înțeleg, nu am înțeles de ce să ne pierdem în prima repriză.

Era vorba de poziționare, nu de altceva. N-am stat bine pe construcție, nu am inițiat. În a doua repriză s-a văzut că putem, dar nu se învață totul la pauză. Noi am pierdut cele 45 de minute, iar cele două greșeli au fost fatale. Am avut ocazie să facem 2-0. Ăsta e fotbalul, depinzi și de calități, de multe lucruri, de ce lucrezi tactic și de ce reprezintă jucătorii.

O să jucăm altfel, cu siguranță, cu toate că atunci când am început campionatul era o fluctuație, ba jucam în prima repriză, ba în a doua”, a spus Costel Gâlcă, la Prima Sport.